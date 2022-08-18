أكاديمية شرطة دبي تقابل الراغبين في الالتحاق ببرامج الدراسات العليا والمسائية

المصدر: دبي - البيان

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واصلت لجنة المقابلات الشخصية لبرامج الأكاديمية، برئاسة العقيد الدكتور أحمد محمد يوسف الشحي، عميد أكاديمية شرطة دبي، مقابلات الطلبة الراغبين في الالتحاق ببرامج الدراسات العليا، وبرنامج الدراسات المسائية المنتظمة للعام الأكاديمي 2022/‏‏‏2023م.

وأكد العقيد الشحي أن اللجنة تحرص وبتوجيهات الإدارة العليا للأكاديمية، على استقطاب الطلبة المتميزين علمياً، الذين تنطبق عليهم الشروط الواجب توافرها بما ينسجم مع اللائحة التنظيمية في الأكاديمية، وفق اشتراطات وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال سلسلة اختبارات تقييمية لمهاراتهم وقدراتهم.

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