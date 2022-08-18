متابعة نتائج جهود فرق العمل بالشارقة خلال المنخفض الجوي

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ترأس اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، رئيس الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الشارقة، اجتماعاً عن بُعد، أمس، بحضور رؤساء ومديري الهيئات والدوائر الاتحادية والمحلية في الإمارة، وذلك لعرض نتائج الجهود المبذولة خلال المنخفض الجوي الأخير الذي تعرضت له المنطقة الشرقية، والتغيرات المناخية المتوقعة في الفترة المقبلة.

في بداية الاجتماع، رحب رئيس الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات في إمارة الشارقة بالحضور، معرباً عن تقديره لجهود فرق الاستجابة من كافة الجهات المشاركة المحلية والاتحادية التي عملت على احتواء الحالة الجوية الأخيرة وصولاً إلى مرحلة التعافي التام، بما يعكس فاعلية الإجراءات الاستباقية التي تم اتخاذها على كافة المستويات، وجاهزية فرق العمل ودورها في تعزيز الأمن والحماية والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

مؤشرات

واستعرض الاجتماع في مطلعه تقريراً للمركز الوطني للأرصاد بين من خلاله الإجراءات التي اتخذها للتنبيه بشأن الحالة الجوية الأخيرة، وتأثيرها على الدولة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية في المناطق المتأثرة من قبل كافة الجهات المعنية، للحد من تداعيات الحالة الجوية وتخفيفها، تلى ذلك استعراض نتائج الجهود المبذولة من الهيئات والدوائر المحلية والاتحادية خلال المنخفض الجوي، وما تضمنته تلك الفترة من إحصائيات ومؤشرات عكست تكاملية الأدوار بين فرق الاستجابة للتعامل مع الحالة الطارئة وتنسيق وتوحيد إجراءات التعامل وفق المنظومة الوطنية.

وقدم ممثلو الجهات الحكومية شرحاً وافياً حول الإجراءات التي جرى تنفيذها، ومنها هيئة الشارقة للدفاع المدني، وهيئة الوقاية والسلامة، ودائرة الخدمات الاجتماعية، ودائرة الإسكان بالشارقة، والهلال الأحمر الإماراتي، وجمعية الشارقة الخيرية.

توصيات

وخرج الاجتماع بتوصيات تهدف في مجملها إلى الارتقاء بآليات العمل المشترك بين الجهات المحلية والاتحادية، وتطوير الخطط بما يتوافق ورؤية إمارة الشارقة، ومن أبرزها قيام هيئة الوقاية والسلامة بعقد ورش تثقيفية موجهة إلى أفراد الجمهور بهدف تعزيز الوعي في التعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى تنفيذ الفرق المعنية مزيداً من التمارين والتدريبات لضمان أقصى مستوى من الاستعداد والجاهزية.

إجراءات

استعرض اجتماع رؤساء ومديري الهيئات والدوائر الاتحادية والمحلية في إمارة الشارقة، الذي عقد عن بُعد، من خلال تقنية الاتصال المرئي، نقاط القوة وفرص التحسين، والإجراءات التصحيحية وتطبيقها بما يضمن تحقيق أعلى معايير سرعة الاستجابة، والتعامل الأمثل مع الحالات الطارئة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز