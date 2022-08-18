«تدوير» يوقع عقداً لدراسة جدوى «تحويل غازات الدفيئة إلى طاقة»

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشف مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) عن توقيع عقد استشاري مع شركة كيو للاستشارات العالمية بهدف إجراء دراسة جدوى لتطوير مشروع استخراج غازات الدفيئة المتولدة في مكب النفايات في الظفرة وتحويلها إلى مصادر طاقة صديقة للبيئة، وذلك بما ينسجم مع خطة المركز الرامية إلى تحقيق نتائج أكثر فاعلية على صعيد إدارة النفايات واتباع أفضل سبل معالجتها والتعامل السليم معها.

وبموجب العقد الاستشاري الذي أبرمه المركز ستقدم شركة كيو للاستشارات العالمية خدمات استشارية ودراسة جدوى تشمل الجوانب الفنية والمالية والبيئية لتطوير وتشغيل مشروع استخراج وتحويل الغاز إلى مصادر طاقة صديقة للبيئة بما فيها دراسة متطلبات السوق المحلي واحتياجات الدولة للمشروع، ومجالات الاستفادة من غازات الدفيئة المتولدة في مكب النفايات في الظفرة.

وقال المهندس عبدالمحسن الكثيري مدير إدارة المشاريع والمنشآت في (تدوير) إن توقيع العقد يأتي في إطار جهود المركز الرامية إلى تعزيز التعاون مع الجهات المختصة لتطوير خدمات معالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة واستثمارها بشكل مستدام وآمن يدعم الاقتصاد الوطني ويخدم أهداف التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي، وذلك بما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية للمركز الجاري تنفيذها تماشياً مع رؤية أبوظبي 2030.

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