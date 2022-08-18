200 مسلخ وشركة معتمدة في الخارج لاستيراد اللحوم إلى الإمارات

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

ت + ت - الحجم الطبيعي

حدّثت وزارة التغير المناخي والبيئة قائمة الدول التي يسمح باستيراد اللحوم الحمراء والدواجن منها إلى الإمارات، وضمت النسخة المحدثة قائمة مكونة من أكثر 200 شركة ومؤسسة ومسلخ معتمد من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى عدد غير من محدد من المسالخ في دول الخليج وبعض الدول العربية وعدد من المسالخ المعتمدة من المفوضية الأوروبية في بعض الدول، وتأتي القائمة المحدثة بعد التأكد من استيفاء المسالخ المذكورة للتشريعات ذات العلاقة، وتطبيقها أنظمة سلامة الأغذية والممارسات الصحية والتصنيعية الجيدة، التي تؤهلها للتصدير للدولة.

سلامة الغذاء

وتعتمد الوزارة مسالخ ذبح الحيوانات والدواجن خارج الدولة بعد التأكد من تطبيقها لأنظمة سلامة الغذاء المبنية على أساس تحليل مصادر الخطر المعتمدة لدى الدولة، ويشمل ذلك منشآت تقطيع اللحوم وتخزينها بهدف السماح بتصدير لحوم الحيوانات ولحوم الدواجن المذبوحة فيها إلى الدولة وتكون مدة التصريح سارية لمدة سنة اعتباراً من تاريخ الإصدار.

وتشترط الوزارة لتصريح الشركات حصولها على شهادة تسجيل وترخيص سارية المفعول للمسلخ صادرة عن السلطات البيطرية أو الغذائية المعنية في بلد المنشأ، وتوفير شهادة تطبيق أحد أنظمة إدارة سلامة الأغذية وإدارة الجودة المعترف بها دولياً سارية المفعول صادرة من السلطات المعنية في بلد المنشأ، أو جهة تقييم مطابقة لديها مكتب اعتباري في نفس بلد المنشأ للمسلخ معتمدة لممارسة نشاط تقييم المطابقة ومنح الشهادات من السلطات المعنية في بلد المنشأ، أو جهة تقييم مطابقة لديها مكتب اعتباري في نفس بلد المنشأ للمسلخ أو جهة تقييم مطابقة لديها مكتب اعتباري في نفس بلد المنشأ للمسلخ وهذا المكتب على وجه التحديد معتمد من جهة اعتماد من الإمارات ومعترف بها دولياً.

وذكرت الوزارة أنه سيتم إزالة المسلخ مباشرة في حال انتهاء الاعتماد من القائمة، على أن تعطى مهلة 30 يوماً للتقدم بطلب تجديد اعتماد إلكترونياً من خلال موقع الوزارة.

مخالفات

تتمثل أبرز المخالفات التي يتم رصدها على المسالخ وتؤدي إلى وقف التعامل معها خلال عمليات التفتيش في ضعف الرقابة على المتبقيات في اللحوم، مثل متبقيات الأدوية البيطرية في اللحوم، وعدم تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة أثناء تربية الحيوانات أو الطيور التي سيتم إرسالها إلى المسالخ، ورصد عمليات حقن ماء وملح في لحوم الدواجن.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز