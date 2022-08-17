طقس الإمارات غداً .. مغبر وغائم جزئياً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبرا وغائما جزئيا أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً .

وقال المركز في نشرته اليومية إن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س ..ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 17:46 والمد الثاني عند الساعة 06:00 والجزر الأول عند الساعة 10:59 والجزر الثاني عند الساعة 00:06 وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 13:32 والمد الثاني عند الساعة 03:32 والجزر الاول عند الساعة 20:55 والجزر الثاني عند الساعة 08:21.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 44 31 80 20 دبي 43 33 75 25 الشارقة 43 31 80 25 عجمان 42 34 85 35 أم القيوين 42 30 80 30 رأس الخيمة 43 33 75 25 الفجيرة 36 34 85 45 العين 44 32 55 15 ليوا 45 30 70 15 الرويس 44 31 80 25 السلع 45 33 75 30 دلما 40 34 80 30 طنب الكبرى 38 33 85 35 طنب الصغرى 38 33 85 35 أبو موسى 38 33 80 35 - مل -

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