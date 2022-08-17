250 طالبا وطالبة يستفيدون من أحدث التقنيات الإحلالية في "مخيم الاستدامة الصيفي"

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم سلسلة من ورش العمل الحضورية التوعوية في إطار "مخيم الاستدامة الصيفي" الذي أقامته الوزارة.

وشارك في الورش أكثر من 250 طالبة من طالبات مدرسة ماريا القبطية للتعليم الثانوي في دبي. وسلطت الفعاليات الضوء على أحدث التقنيات الإحلالية مثل الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات، إضافة إلى إدارة المشاريع.

ويأتي تنظيم ورش العمل في إطار مسؤولية الهيئة المجتمعية واستراتيجيتها لغرس ثقافة الإبداع والابتكار لدى النشء الجديد،

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، دعم الهيئة للجهود الوطنية الرامية إلى تمكين الشباب وتأهيلهم، والاستثمار في طاقاتهم ووقتهم وتطوير مهاراتهم، ليكونوا الجيل القادم من قادة الاستدامة، ويواصلوا مسيرة التطور والتنمية التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة على كافة الأصعدة، تحقيقاً لأهداف مئوية الإمارات 2071 لجعل دولة الإمارات أفضل دولة في العالم، وانسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دولة الإمارات من أكثر الدول ابتكاراً في العالم.

وأضاف معالي الطاير: "نعمل على إكساب الجيل الجديد المهارات الفنية، وتنمية روح البحث العلمي والإبداع والابتكار لديهم، وتعزيز شغفهم بتعلم العلوم والتكنولوجيا، بما ينسجم مع أهداف الهيئة في ترسيخ بيئة معرفية وعلمية متقدمة، وتحقيقاً لأجندة الإمارات للعلوم المتقدمة 2031 لتوظيف العلوم المتقدمة في تطوير وابتكار حلول للتحديات المستقبلية، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وإمارة دبي على خارطة الابتكار العالمية، لا سيما في المجالات المتعلقة بمواكبة أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة كالذكاء الاصطناعي، والطائرات بدون طيار، وتخزين الطاقة، والبلوك تشين، وإنترنت الأشياء، وغيرها من التقنيات."

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز