رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس الجابون بذكرى استقلال بلاده

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة علي بونغو أونديمبا رئيس جمهورية الجابون ،بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة علي بونغو رئيس جمهورية الجابون.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي روز كريستيان اوسوكا رابوندا رئيسة وزراء جمهورية الجابون.

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