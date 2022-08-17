إطلاق النسخة 6 من مسابقة الشيخة فاطمة للقرآن أكتوبر المقبل

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عن بدء خططها الفعلية لتنظيم مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم للإناث في دورتها السادسة، التي ستقام في شهر أكتوبر المقبل 2022. وصرح المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، بأن الاستعدادات لهذه المسابقة قد بدأ مبكراً، حيث تم الانتهاء من مخاطبة أكثر من 136 دولة وجالية حول العالم للمشاركة في هذه المسابقة.

وأشاد بوملحه بالدور الكبير والرعاية الكريمة التي يوليها راعي الجائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سموه المستمرة لجميع فعالياتها، مؤكداً أن جميع وحدات الجائزة تستعد حالياً لوضع خططها التنفيذية لتنظيم هذه الدورة على أكمل وجه كما هو الحال دائماً في جميع الفعاليات والمسابقات التي تنظمها الجائزة على مدار العام باحترافية وبجدارة وبتنسيق عالي المستوى مع كافة الجهات المختصة في الدولة، وهذا ما أكسب الجائزة هذه السمعة وهذه المكانة الرفيعة بين مثيلاتها من المسابقات القرآنية حول العالم.

جدول

وعن الجدول الزمني للمسابقة قال بوملحه إن جدول المسابقة سيبدأ مع الموعد المتوقع لوصول المتسابقات وأعضاء لجنة التحكيم الدولية اعتباراً من 28 سبتمبر المقبل على أن تبدأ الاختبارات المبدئية بتاريخ 30 سبتمبر وسوف تبدأ فعاليات المسابقة في يوم السبت الأول من أكتوبر المقبل وتستمر حتى تاريخ 05/‏‏‏10/‏‏‏2022 على أن يقام الحفل الختامي بتاريخ 07/‏‏‏10/‏‏‏2022. وأضاف بوملحه أن من شروط المشاركة في هذه المسابقة ألا يزيد عمر المرشحة عن 25 عاماً وأن تكون حافظة للقرآن الكريم كاملاً مع التجويد، وستحصل الفائزة بالمركز الأول على 250,000 درهم، والمركز الثاني على 200,000 درهم.

مشاركة

قال إبراهيم محمد بوملحه: معظم الدول والجاليات المسلمة تبدي اهتماماً كبيراً وتحرص على المشاركة في هذه المسابقة بانتظام كما هو الحال في المسابقات الدولية الأخرى التي تنظمها الجائزة، والمسابقة تحمل اسم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، التي تحظى بوقع خاص في نفوسنا وشعوب العالم.

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