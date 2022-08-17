«الشارقة الخيرية» تبني 627 مسجداً في 6 أشهر

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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تكفلت جمعية الشارقة الخيرية ببناء 627 مسجداً داخل وخارج الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري ضمن مشاريعها الإنشائية بتكلفة مالية بلغت 53.5 مليون درهم، إذ تنفذ الجمعية مشروع «بناء المساجد» في عدد كبير من الدول والبلدان التي تشملها أعمال الجمعية حول العالم بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وسفارات الدولة وعبر مكاتب الجمعية الإقليمية في هذه البلدان، كما وتقوم عبر برامج المشاركات المجتمعية الهادفة إلى بناء المساجد في المناطق الحيوية داخل الدولة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة في دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة والهيئة العامة للشؤون الإسلامية في المناطق المجاورة.

مشاريع

وقال محمد حمدان الزري رئيس قطاع المشاريع والمساعدات إن الجمعية تمكنت من بناء نحو 627 مسجداً على مدار نصف العام الجاري، بواقع 624 مسجداً خارج الدولة بتكلفة 36.4 مليون درهم، تضمنت 228 مسجداً في غانا، و114 في السنغال، و58 في بنجلاديش، و56 في الفلبين، و37 في بوركينافسو، و26 بمصر، و24 في مالاوي، و21 في موريتانيا و16 في إندونيسيا، و13 في النيجر.

أعظم المشاريع

قال محمد الزري إن مشروع بناء المسجد من أعظم مشاريع الخير التي تفتح الباب أمام المحسنين للمشاركة والمساهمة الجزئية أو الكلية في تشييد بيوت يُذكر فيها اسم الله، وتحرص الجمعية على اختيار المناطق النائية التي تفتقر إلى المنشآت الخدمية، حيث يستهدف المشروع تيسير العبادة والشعائر للشعوب المسلمة في هذه الأماكن بما يحافظ على هوية سكانها ويسهل عليهم أداء العبادات.

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