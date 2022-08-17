خبير رقمي عالمي يشيد بشراكة «وام» وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد الدكتور مارك فان ريجمينام - الخبير العالمي في المجال الرقمي أن سرعة تبنّي التحول الرقمي تعدّ إحدى الطرق الأكثر فعالية لضمان استمرار تطور وموثوقية المؤسسات ووسائل الإعلام الرقمية أو التقليدية وتعزيز قدرتها على المنافسة.. مثمناً الشراكة التي أبرمت أخيراً بين وكالة أنباء الإمارات «وام» وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.

ابتكارات

وقال في مقال له نشره موقع «Datafloq» وهي مطبوعة على الإنترنت في هولندا، إنه يجب أن تضمن المؤسسات الإعلامية أن فرقها تواكب ابتكارات الصناعة الرقمية، وإلا يخاطرون بعدم مواكبة الثورة الرقمية.

ويقدم موقع «Datafloq» بيانات تدعم الإبداع في البيانات الضخمة والبلوكتشين والذكاء الاصطناعي.

وقال ريجمينام: «تعمل بعض المؤسسات الإخبارية على إيجاد مساحة لقيادة هذا التغيير، سواء من الداخل أم بالشراكة مع الأوساط الأكاديمية».

وأضاف: «ستتمحور الشراكة بين «وام» والجامعة حول التعاون بين وسائل الإعلام والذكاء الاصطناعي، وذلك قبيل انعقاد الكونجرس العالمي للإعلام في نوفمبر المقبل، فيما سيتم تخصيص مقاعد لموظفي (وام ) للدراسة في البرنامج التنفيذي للجامعة إلى جانب افتتاح مختبر الذكاء الاصطناعي، والذي من المقرر تأسيسه داخل وكالة أنباء الإمارات».

مسيرة

يعدّ الدكتور ريجمينام متحدثاً دولياً مرموقاً وكاتباً ورائد أعمال، وهو مؤسس موقع «Datafloq» وقد ألف كتاباً عن الميتافيرس تحت عنوان «خطوات نحو الميتافيرس: كيف ستعمل تجربة الإنترنت الغامرة على إطلاق اقتصاد تبلغ قيمته التريليونات من الدولارات».

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