محمد بن زايد: علاقات تاريخية عميقة تجمع الإمارات وباكستان

المصدر: أبوظبي- وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، في مجلس قصر البحر، الجنرال قمر جاويد باجوا رئيس أركان الجيش في جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة. وبحث سموه والجنرال قمر جاويد باجوا علاقات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وباكستان خاصة في الشؤون والقضايا الدفاعية بما يخدم مصالحهما المشتركة. كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

ومنح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الجنرال قمر جاويد باجوا «وسام الاتحاد» تقديراً لجهوده المتميزة في دعم العلاقات بين دولة الإمارات وباكستان ودوره في ترسيخ التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، وقلد سموه رئيس الأركان الوسام الذي يعد ثاني أعلى وسام تمنحه الدولة تكريماً لكبار المسؤولين في الدول الشقيقة والصديقة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين دولة الإمارات وباكستان، والحرص المتبادل على مواصلة تعزيزها على مختلف المستويات، مثمناً في هذا السياق الجهود المخلصة التي بذلها الجنرال قمر جاويد باجوا في سبيل تطوير آفاق التعاون والعمل المشترك بين البلدين لما فيه الخير لشعبيهما الصديقين.

شكر

من جانبه، أعرب الجنرال قمر جاويد باجوا عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة واعتزازه بهذا التكريم الذي يعبر عن متانة علاقات الصداقة التي تجمع البلدين، مشيراً إلى أن بلاده حريصة على تنمية تعاونها المثمر مع دولة الإمارات والارتقاء به بما يخدم شعبي البلدين.

حضر مجلس قصر البحر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش.

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