محمد بن زايد: حريصون على علاقاتنا التاريخية مع باكستان

المصدر: أبوظبي ــ وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عمق العلاقات التاريخية، التي تجمع بين دولة الإمارات وباكستان، والحرص المتبادل على مواصلة تعزيزها على مختلف المستويات. جاء ذلك خلال استقبال سموه، أمس، في مجلس قصر البحر، الجنرال قمر جاويد باجوا رئيس أركان الجيش في جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة.

وبحث سموه والجنرال قمر جاويد باجوا علاقات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وباكستان خاصة في الشؤون والقضايا الدفاعية، كما تبادلا وجهات النظر، بشأن عدد من الموضوعات والتطورات الإقليمية والدولية.

كما منح سموه الجنرال قمر جاويد باجوا «وسام الاتحاد» تقديراً لجهوده المتميزة في دعم العلاقات بين دولة الإمارات وباكستان ودوره في ترسيخ التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

من جهة ثانية، بعث سموه رسالة خطية إلى الجنرال ايفاريست اندايشيمي رئيس جمهورية بوروندي، هنأه خلالها بتوليه رئاسة مجموعة شرق أفريقيا. سلم الرسالة معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز