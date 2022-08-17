«الفطيم للرعاية الصحية» تطور مختبراتها في دبي بتقنيات ذكية

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت مجموعة الفطيم للرعاية الصحية تطوير مختبراتها، بالشراكة مع شركة أبوت الأمريكية العالمية، لتحسين معايير التشخيص المخبري المتقدم في دبي.

وبموجب اتفاق الشراكة ستقدم الشركتان مستويات تشخيصية مخبرية، واختبارات معملية ذات جودة عالمية باستخدام أحدث التقنيات الرقمية الذكية.

وقال الدكتور حيدر سعيد اليوسف، مدير عام مجموعة الفطيم للرعاية الصحية: «يدعم الاتفاق توفير خدمات مخبرية عالية المستوى في دولة الإمارات، التي ستتوافق مع معايير الجودة العالمية. كما تمتلك مختبراتنا الطبية خبرة كبيرة في إجراء اختبارات علم الأمراض، وعلم المناعة، وأمراض الدم، وعلم الأمصال، وعلم الغدد الصماء، والبيولوجيا الجزيئية، وعلم الأحياء الدقيقة».

وأضاف الدكتور اليوسف: «طورت المجموعة مختبراتها بمعدات عالية المستوى وتقنيات حديثة، وتضم متخصصين ذوي خبرة ومدربين، وفق أعلى المعايير، وبموجب الاتفاق الجديد سنضمن تقديم أعلى مستويات الدقة والوقت اللازم لتحقيق النتائج لتشخيص الأمراض».

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