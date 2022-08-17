شرطة أبوظبي تعزز وعي الأسرة بسلامة الأطفال في المركبات

المصدر: أبوظبي - البيان

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عززت شرطة أبوظبي وعي الأسر في «المشرف مول» بسلامة الأطفال بالمركبات ضمن حملتها للتوعية بمقاعد الأطفال وتعزيز سلامتهم في المركبات والحماية من مسببات حوادث الحريق وذلك ضمن حملة «صيّف بأمان» والتي تركز على تثقيف المجتمع بالالتزام بالتدابير الوقائية واشتراطات السلامة الضرورية لقضاء صيف آمن دون متاعب.

وقدمت مديرية المرور والدوريات شرحًا للجمهور عملياً حول أهمية مقاعد الأطفال للحد من خطر وقوع الحوادث وكيفية جلوسهم بالطريقة الصحيحة في المركبة وربط حزام الأمان، وتم توزيع مقاعد الأطفال للجمهور، بمشاركة هيئة أبوظبي للدفاع المدني والتي قدمت للأسر برنامجاً توعوياً تضمن المسابقات ونشر التوعية حول الإسعافات الأولية واستخدام طفايات الحريق بطريقة صحيحة، وقدمت إدارة التفتيش الأمني K9 عروضاً شيقة لمهارات الكلاب البوليسية وسط إعجاب زوار المشرف مول.

التزام

وأوضح العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات أن البرنامج التوعوي يأتي ضمن حملة المديرية للتوعية بمقاعد الأطفال وتعزيز سلامتهم في المركبات، موضحاً أن سلامة الأبناء من المخاطر كافة تأتي في مقدمة الأولويات، داعياً إلى ضرورة الالتزام بقانون السير والمرور، بتوفير مقاعد للأطفال بالمقاعد الخلفية للمركبات.

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