«آيسنار أبوظبي» يناقش مستقبل الشرطة والأمن السيبراني

المصدر: أبوظبي - وام

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تنظم شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» بالتعاون مع وزارة الداخلية أكثر من 23 جلسة تواصل رفيعة المستوى خلال النسخة السابعة من (المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر) «آيسنار أبوظبي»، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتركز الجلسات على 3 محاور رئيسية وهي مستقبل الشرطة، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتستقطب مجموعة بارزة من صناع القرار والخبراء والمختصين البارزين في مجالات الأمن الوطني وإنفاذ القانون من مختلف دول العالم، فيما تناقش مجموعة من القضايا المهمة، والموضوعات المختلفة، بما فيها أمن الحدود، والأمن الإلكتروني، ومكافحة أنظمة الطائرات بدون طيار، إلى جانب موضوعات حول مشاركة المعلومات الاستخباراتية، وحماية البنية التحتية وتكنولوجيا الهوية، والتعاون بين الجهات المعنية، وغيرها من الموضوعات بهذا المجال.

حرص

وأكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر الحرص على تقديم نسخة متميزة من هذا الحدث العالمي تعزز من جودة الحياة في المجتمع الإماراتي وبشكل خاص في مجالات الأمن والحماية والوقاية».

استراتيجية

قال سعيد المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال للفعاليات التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض: «يتماشى تنظيم المعرض والإشراف على جلسات التواصل مع استراتيجية أدنيك في دعم القطاعات الرئيسية الواعدة، وتوفير الفرصة لنقل وتبادل الأفكار والخبرات بما يسهم في تطوير القدرات والكفاءات الوطنية وتعزيز دورها في تعزيز تنافسية للشركات الوطنية في هذه المجالات.

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