656 حالة شفاء جديدة من «كورونا» ولا وفيات

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن شفاء 656 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيهم التام من أعراضه بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 984.798 حالة.‌ ‎كما أعلنت الوزارة عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة جراء مضاعفات الإصابة بالوباء ليستقر عدد الوفيات في الدولة عند 2339 حالة.

إلى ذلك وتماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم أعلنت الوزارة عن إجراء 197.168 فحصاً جديداً على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 775 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 1.006.318 حالة.

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