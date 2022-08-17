استعراض التجربة الإماراتية الرائدة في تعميم ثقافة الابتكار

المصدر: دبي - البيان

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شارك مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، تجربة حكومة دولة الإمارات في نشر وتعميم ثقافة وممارسات الابتكار في مجالات العمل والحياة، وقصة نجاح شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر»، وذلك ضمن فعاليات أسبوع البرازيل للابتكار 2022، الحدث الأكبر من نوعه على مستوى قارة أمريكا اللاتينية، الذي نظم خلال الفترة من الـ 8 وحتى الـ 10 من أغسطس الجاري.

وشارك المركز في حلقة نقاشية بعنوان: «الحكومة والمرونة: حالات تحويلية»، تحدثت فيها مريم المنصوري من مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وماريان نياكسو أمين عام حكومة رومانيا، وآرون مانيام نائبة وزير الصناعة والمعلومات في وزارة التجارة والصناعة في سنغافورة، وسيدروتن نايم مديرة مركز أبحاث الزراعة المستدامة وعلم الأمراض في الكلية الدولية للأعمال في إندونيسيا، وإيديما أوتوكون الشريك المؤسس لمؤسسة «لاديما» في نيجيريا.

اجتماعات

وعقد وفد مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي المشارك في فعاليات أسبوع البرازيل للابتكار، سلسلة اجتماعات ثنائية مع عدد من المسؤولين في مجال الابتكار الحكومي من مختلف حكومات العالم، وخبراء ومتخصصين ومبتكرين، بهدف مناقشة سبل التعاون المستقبلية مع الجهات والحكومات المشاركة في هذا الحدث، والمؤسسات الابتكارية المتميزة من مختلف أنحاء العالم، بما يضمن تعزيز مجالات الابتكار.

وقالت عبير تهلك مديرة مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي: إن مشاركة المركز في هذا الحدث الدولي المهم، جاءت في إطار الشراكة البناءة بين «الإمارات تبتكر» وأسبوع البرازيل للابتكار، الهادفة لتعزيز التعاون والتكامل بين الحكومات وبين القطاعين الحكومي والخاص والدول والمجتمعات، ودعم جهود التنمية وتشكيل فرص مستقبلية جديدة للمجتمعات حول العالم.

نماذج

وأضافت عبير تهلك أن تعزيز الشراكات الدولية لمركز محمد بن راشد للابتكار، يترجم توجهات الحكومة بدعم الجهود العالمية لتعزيز مرونة نماذج الابتكار الحكومي، والارتقاء بجاهزية الحكومات لمواجهة تحديات المستقبل ومتغيراته، من خلال الاطلاع على أفضل النماذج العالمية التي تم تطويرها، والتجارب الناجحة التي أسهمت في دعم الابتكار وبناء قدرات المبتكرين وتمكينهم من عرض أفكارهم الخلاقة، بما يضمن بناء وعي عالمي بأهمية الابتكار ودوره في تمكين المجتمعات من مستقبل أفضل.

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