تخصيص 13176 قطعة أرض سكنية في الشارقة خلال 5 سنوات

المصدر: (الشارقة – عصام الدين عوض)

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أكد إسماعيل سالم، نائب رئيس لجنة تخصيص الأراضي بدائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، أنه تم تخصيص 13 ألفاً و176 قطعة أرض سكنية في السنوات الخمس الماضية للمستحقين، منها 4 آلاف و400 خارج المجمعات السكنية، كما أن اللجنة حالياً تعمل على النظام الإلكتروني الذي تم ربطه بالمجالس البلدية، ويتم من خلاله تسليم المستفيد الخارطة عن طريق رسالة نصية.

جاء ذلك خلال مداخلة ظهر أمس عبر برنامج الخط المباشر من إذاعة الشارقة، والتي لفت فيها إلى أن هناك الكثير من الطلبات التي صدرت من المجالس البلدية التي تمت إحالتها للجنة، والتي بدورها تعمل على دراستها ومطابقتها مع الكشوفات الصادرة من برنامج إسكان الشارقة، كما أن هناك قاعدة بيانات مشتركة من برنامج إسكان الشارقة.

وأكد نائب رئيس لجنة تخصيص الأراضي بدائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، أنه خلال الشهرين المقبلين سوف يتم إعلام المستفيدين من الدفعة الثانية للأراضي السكنية 2022 عبر الرسائل النصية على هواتفهم.

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