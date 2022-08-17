إنجاز 6 مشاريع إنارة في المنطقة الوسطى بالشارقة خلال 3 أشهر

المصدر: الشارقة - البيان

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أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة 6 مشاريع للإنارة بالمنطقة الوسطى بتركيب 720 عموداً و756 كشافاً وتمديد كابلات بطول 48.521 كم، كما تمت صيانة 1134 عمود إنارة وتم التعامل مع 96 بلاغاً لصيانة الأعطال وإعادة الخدمة للمشتركين، وذلك خلال 3 أشهر من مايو حتى يوليو 2022.

وأكد المهندس خليفة محمد الطنيجي مدير إدارة المنطقة الوسطى أن الهيئة تعمل على توفير أفضل الخدمات في مختلف مناطق الإمارة باستخدام أحدث وأجود الأجهزة وأنظمة التشغيل واستخدام العدادات الذكية سواء في المناطق السكنية أو التجارية أو الصناعية، مع استمرارية تنفيذ المشروعات التطويرية حسب توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة وضمن خطة الهيئة لتنفيذ المشروعات التطويرية في مختلف المناطق وبهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

تطوير

وأشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تعمل على تطوير خدماتها لأهالي المنطقة الوسطى والسعي الدائم لاستخدام كافة التقنيات الحديثة المتاحة في تنفيذ أعمالها وتسهيل الإجراءات بما يحقق رضا المشتركين حيث يستقبل مبنى إدارة المنطقة الوسطى في منطقة البطائح المتعاملين لتقديم خدمات فتح الملفات وسداد فواتير الاستهلاك وعقود الإيجار وعدم الممانعات خدمةً لأهالي المنطقة.

وأضاف إن الهيئة مستمرة في تنفيذ المشاريع التنموية الخاصة بالشبكات ومحطات التوزيع بمدن المنطقة الوسطى سعياً منها لمواكبة التطور الكبير وتحقيقاً لخطتها التطويرية وذلك بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية لإنجاز المشروعات بجودة وكفاءة وفي أسرع وقت.

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