«أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» تكرّم المزارعين المتميزين

المصدر: أبوظبي - البيان

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كرّمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية المزارعين المتميزين في إمارة أبوظبي، وذلك تقديراً لجهودهم في التنوع في الإنتاج وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية واستخدامهم للتقنيات الحديثة في مزارعهم بهدف الوصول إلى إنتاج محلي متنوع من الخضار والفواكه.

وحضر التكريم الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث، ومبارك علي القصيلي المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الزراعية في الهيئة وعدد من المزارعين وموظفي الهيئة.

وجاء التكريم خلال لقاء نظمته الهيئة في مبناها الرئيسي بأبوظبي مع المزارعين وذلك إيماناً منها بأهمية تشجيع المزارعين على الاستفادة من مزارعهم واتباع الأساليب الحديثة لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة والارتقاء بالمنتجات الزراعية المحلية وحماية البيئة ومواردها وصولاً إلى تعزيز الأمن الغذائي في الإمارة.

ورحب مبارك علي القصيلي المنصوري بالحضور مثمناً دورهم في الارتقاء بمزارعهم والمنافسة في جودة الإنتاج الزراعي المحلي في الأسواق، داعياً كافة المزارعين للاقتداء بالنجاحات التي يحققها المزارعون المتميزون في مزارعهم.

مهارات

وقال المنصوري خلال اللقاء: تولي الهيئة اهتماماً بالغاً بتوعية المزارعين حول كيفية إدارة مزارعهم بحرفية عالية من خلال صقل مهاراتهم وتطوير نجاحاتهم الزراعية من خلال إرشادهم إلى استخدام التقنيات الزراعية الحديثة والتنوع في الإنتاج.

وأضاف المنصوري، رغم التحديات المناخية في الدولة وشح المياه وارتفاع نسب الملوحة فيها إلا أنه وبدعم من قيادتنا الرشيدة وبتكاتف الجهود مع المزارعين تمكنا من تذليل الصعوبات التي تواجه الزراعة في الإمارة وتحقيق إنتاج متنوع من الخضار والفواكه نفتخر به.

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