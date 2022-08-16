رئيس الدولة يبعث رسالة إلى رئيس بوروندي هنأه خلالها بتسلمه رئاسة مجموعة شرق أفريقيا

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، رسالة خطية، إلى فخامة الجنرال ايفاريست اندايشيمي رئيس جمهورية بوروندي، هنأه خلالها بتوليه رئاسة مجموعة شرق أفريقيا.

سلم الرسالة إلى فخامته .. معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، بحضور سعادة عبدالله الشامسي سفير الدولة غير المقيم لدى جمهورية بوروندي.

ونقل معاليه خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وتمنياتهما لفخامته التوفيق خلال فترة رئاسته المجموعة ولبلاده وشعبه مزيداً من التقدم والازدهار.

من جانبه حمل فخامة رئيس بوروندي معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً دوام التطور والنماء.

ونوه فخامته بما تشهده علاقات دولة الإمارات وجمهورية بوروندي من نمو وتطور، مشيداً بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

من جهته أكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية مع بوروندي، مشيراً إلى الفرص العديدة لتوسيع آفاقها لما فيه مصلحة البلدين.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات وبوروندي وسبل تعزيزها في مختلف المجالات التي تخدم جهود التنمية والتقدم في البلدين.

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