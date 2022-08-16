بلدية العين تطلق حملة السلامة في الحر

المصدر: العين - وام

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أطلقت بلدية مدينة العين حملة السلامة في الحر، والتي تستمر حتى 15 سبتمبر المقبل وتستهدف العاملين في قطاع البناء والإنشاء بمدينة العين، وذلك لتعزيز الوعي بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة وفهم وتنفيذ برنامج إدارة الإجهاد الحراري من قبل أصحاب العمل.

وتهدف الحملة لتوعية الشركات والمؤسسات بالالتزام بتطبيق متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية من قبل أصحاب العمل والمشرفين على العمال للوقاية من الحر وخفض حالات الإصابات وتعزيز مستوى الإنتاج.

وقالت الدكتورة غوية النعيمي رئيس قسم التوعية والتواصل في إدارة البيئة والصحة والسلامة، إن الزيارات الميدانية استهدفت نحو 1000 عامل حتى الآن في مختلف مواقع مشاريع البناء في المدينة، والتي نسعى من خلالها لتطبيق مفاهيم السلامة في الحر من خلال توفير مواد توعية للعمال والمشرفين وأصحاب العمل بلغات مختلفة تسهل فهم المعلومات والإجراءات المتبعة خلال فترة الصيف، مشيرة إلى أنه سيتم تكريم الفائزين فيما بعد، بهدف تحقيق أعلى مستوى من الوقاية من الحر في إمارة أبوظبي.

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