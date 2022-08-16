شرطة دبي تنظم جلسة حوارية لرواد الأعمال الشباب

المصدر: دبي - البيان

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نظم مجلس القيادات الشابة في شرطة دبي جلسة حوارية في نادي الضباط، استضاف فيها الشيخة جواهر بنت خليفة آل خليفة، رائدة أعمال ورئيس مجلس إدارة مؤسسة جواهر للابتكار، والمهندس علي البلوشي، رجل أعمال إماراتي، والرئيس التنفيذي لشركة «EcoX»، والملازم أحمد سلطان المري، أحد القيادات الشابة المتميزة في شرطة دبي، تزامناً مع اليوم العالمي للشباب.

وشهد الجلسة الحوارية، مقدم طبيب استشاري دكتور محمد محمود الحاج، أمين مجالس المبادرات الحكومية، والمقدم دكتور راشد الغافري، رئيس مجلس العلماء الشباب، الرائد دكتور خبير سعيد ثاني المري، رئيس مجلس الرياضيين في شرطة دبي، وعدد من القيادات الشابة في شرطة دبي.

ورحبت المهندسة سلامة الفلاسي، رئيس مجلس القيادات الشابة بشرطة دبي بالحضور، مؤكدة أن القيادة العامة لشرطة دبي تحتفي بيوم الشباب العالمي إيماناً منها بدور الشباب البارز والمهم في العمل المؤسسي والحكومي وكذلك الخاص، فهم الركيزة الأولى لحركة التنمية والتطور والتقدم والنهضة الحضارية، وبهم تتقدم الأوطان.

وأضافت الفلاسي: يحمل يوم الشباب العالمي لهذا العام شعار «التضامن بين الأجيال»، وتأتي الجلسة كأداة للتواصل والتضامن بين الأجيال، من أجل الاستماع إلى القصص الملهمة وتبادل التجارب فيما بينهم، في مختلف المجالات، بهدف تشجيعهم على المضي قدماً نحو تحقيق الإنجازات التي يصبون إليها.

تخصصات

من جانبه، قال النقيب مهندس خليفة الروم، نائب رئيس مجلس القيادات الشابة بشرطة دبي، إن القيادة العامة لشرطة دبي تضم عدداً كبيراً من الشباب المبدع في مختلف التخصصات، وحققوا العديد من الإنجازات محلياً وعالمياً، ما يعد فخراً لكل من ينتمي لهذه المؤسسة الشرطية العريقة، داعياً الحضور إلى أهمية الاستفادة من التجارب التي سوف تستعرض فيها، مشيراً إلى أن النجاح لا يقتصر على الجانب المهني وحسب، وإنما يمتد إلى الجانبين الاجتماعي والشخصي، بحيث يكون الشاب قادراً على التأثير في المحيطين به بطريقة إيجابية.

وأدار الجلسة الحوارية الملازم أول ماجد الكعبي، واستعرض المتحدثون تجاربهم، حيث قدمت الشيخة جواهر بنت خليفة آل خليفة، تجربتها في ريادة الأعمال وأهم المواقف والتحديات التي مرت بها، ووجوب عدم الاستسلام أمام أي عائق أو فشل، وأن الفشل هو خطوة من خطوات مشوار النجاح. كما استعرض المهندس علي البلوشي، بداياته للتوجه إلى ريادة الأعمال، منوهاً إلى أهمية الاطلاع على الكتب التي تسرد قصص أصحاب النجاحات حتى يتعرف الشاب على هذه التجارب ويستلهم منها، بالإضافة إلى الاحتكاك بهم والتعرف عليهم. كما واستعرض الملازم أحمد سلطان المري، تجربته في المراحل الدراسية في الأكاديمية والنقلة النوعية المعرفية التي اكتسبها من خلال الاطلاع الدؤوب على المعارف والعلوم، ما ساهم في جعله أحد القيادات الشابة المتميزة في عمله.

وفي ختام الجلسة قام مجلس القيادات الشابة والأمين العام لمجالس المبادرات الحكومية، ورئيس مجلس العلماء بشرطة دبي، بتكريم المتحدثين.

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