"طرق دبي": إنجاز 67% من التطوير المحلي لشارع المنامة في دبي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكّدت هيئة الطرق والمواصلات إنجاز (67%) من التطوير المرحلي لشارع المنامة الذي يعد جزءاً من نطاق عمل مشروع تطوير شارع دبي العين الذي تم افتتاحه أخيراً.

ويتضمن هذا المشروع التطويري إنشاء محور مروري جديد يربط شارع الميدان مع شارع المنامة ويعبر فوق شارع دبي-العين من خلال جسر يتكوّن من (4) مسارات مرورية في كل اتجاه وبطاقة استيعابية تصل إلى (8) آلاف مركبة في الساعة في كل اتجاه، كما تضمن المشروع تنفيذ منحدرات للربط مع شارع دبي-العين.

ويشمل المشروع كذلك تطوير ورفع كفاءة الشارع القائم من خلال تحويل الثلاثة تقاطعات الأولى على شارع المنامة مع كل من شارع عدن وشارع صنعاء وشارع ند الحمر من دوارات إلى تقاطعات سطحية محكومة بإشارات ضوئية وزيادة عدد المسارات المرورية إلى (4) مسارات في كل اتجاه حتى تقاطع ند الحمر مع تعديل بعض المسارات المرورية لشارع عدن.

ويسهم هذا التطوير في زيادة الطاقة الاستيعابية للطريق بحوالي (2000) مركبة في الساعة في كل اتجاه وتخفيض معدلات التأخير وزيادة انسيابية الحركة على التقاطعات على امتداده.

ومن المتوقع الإنتهاء من هذه الأعمال خلال الربع الثالث من العام الجاري حيث تم مؤخرا افتتاح تطوير تقاطع شارع المنامة مع شارع صنعاء وجاري العمل حاليا في بقية التقاطعات والطريق الرئيسي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز