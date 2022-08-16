طقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً مغبر أحياناً مع سقوط أمطار

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا إلى غائم ومغبر أحياناً على بعض المناطق، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية جنوبا وشرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار يصبح رطبا ليلاً وصباح الأربعاء شمالاً خاصة على السواحل، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

حركة الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.. و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا .. و يحدث المد الأول عند الساعة 17:13 و المد الثاني عند الساعة 05:08 والجزر الأول عند الساعة 10:32 و الجزر الثاني عند الساعة 23:05.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:07 و المد الثاني عند الساعة 02:25 والجزر الأول عند الساعة 20:01 الجزر الثاني عند الساعة 07:35.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 45 34 75 25

دبي 43 35 80 25

الشارقة 43 34 80 25

عجمان 42 34 80 25

أم القيوين 42 34 80 25

رأس الخيمة 43 33 80 25

الفجيرة 33 37 85 45

العين 34 44 60 25

ليوا 45 35 65 25

الرويس 43 33 85 25

السلع 42 33 75 35

دلما 39 34 80 35

طنب الكبرى 38 34 80 35

طنب الصغرى 38 34 80 35

أبو موسى 38 34 80 35 .

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