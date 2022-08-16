الإمارات تسجل 775 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و656 حالة شفاء

المصدر: وام

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تماشياً مع خطة وزارة الصحة و وقاية المجتمع لتوسيع و زيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر و حصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والمخالطين لهم و عزلهم أعلنت الوزارة إجراء 197,168 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي و الفحص و توسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 775 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 1,006,318 حالة.

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كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,339 حالة.

فيما أعلنت الوزارة شفاء 656 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا و تعافيها التام من أعراضه بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 984,798 حالة.

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