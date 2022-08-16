افتتاح خور أم القيوين أمام حركة الصيد بعد إغلاق دام 7 أشهر

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

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أفتتح خور أم القيوين أمام حركة الصيد للصيادين المواطنين مساء أمس بعد اغلاق دام 7 أشهر ونصف الشهر ، حيث يتم اغلاقه من كل عام بهدف زيادة المخزون السمكي في الخور بنسبة 100 % - خصوصاً – أسماك البياح والصافي والعيفة والهامور وخلافها من الاسماك، حيث يأتي الصيادون بكميات وفيرة بعد الافتتاح ما حقق لهم مدخولاً مادياً جيداً.

كما يعد سوق السمك في أم القيوين قبلة للمستهلكين من داخل وخارج الامارة لأن أسماكه تمتاز بجودتها وتباع طازجة بنسبة 100 %، وذلك بحسب جاسم حميد غانم رئيس جمعية الصيادين بأم القيوين ، والذي أكد أن أهم ما يميز خور أم القيوين عن بقية الخيران هو تنوع الاحياء المائية فيه ، حيث يعد الممول الرئيس لسوق السمك في الامارة ، كما تم منح تصاريح الصيد لـ 152 صياداً مواطناً .

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