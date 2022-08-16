إضافة منفذ جديد لبيع الزي المدرسي في الشارقة

المصدر: دبي- وائل نعيم

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أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عبر حسابها على "تويتر"، إضافة منفذ جديد للبيع في هايبر ماركت اللولو في الريان مول بالشارقة، وذلك نظراً للإقبال الكبير على شراء الزي المدرسي.

ومع إضافة المنفذ الجديد يرتفع العدد إلى 6 منافذ بيع للزي المدرسي في الشارقة.

وأكدت المؤسسة الحرص على إتاحة الزي المدرسي بسهولة ويسر، حيث أصبح بالإمكان الحصول على الزي المدرسي لطلبة المدارس الحكومية من خلال 39 منفذاً، تتوزع في مختلف مناطق الدولة في مجموعة اللولوهايبرماركت المورد المعتمد من قبل مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

وكانت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، اعتمدت زيا مدرسيا موحدا جديدا لطلبة المدارس الحكومية، بدءاً من الروضة الأولى ولغاية الصف الـ 12، وبدأ توزيع الزي على الطلبة وأولياء الأمور اعتباراً من 15 أغسطس الجاري، ضمن استعدادات المؤسسة للعام الدراسي المقبل 2022-2023.

واقتصرت التصاميم الجديدة في اللونين الأبيض والكحلي، بحيث تكون مريحة وموحدة وجاذبة ومناسبة لكلا الجنسين ومختلف الأعمار.

وتتيح المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني www.ese.gov.ae الدليل الكامل للزي المدرسي الموحد الجديد للتعرف على أسعاره وأماكن منافذ البيع.

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