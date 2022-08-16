«الوطني للأرصاد» يطلق «تطوير الاستمطار بالشحن الكهربائي»

المصدر: أبوظبي - وام

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أطلق المركز الوطني للأرصاد من خلال برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، رسمياً المشروع البحثي الثاني ضمن دورته الرابعة، والذي ينفذه الدكتور برادلي بيكر تحت عنوان «تطوير الصفات الكيميائية والفيزيائية لمواد الاستمطار بالشحن الكهربائي».

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور عبدالله المندوس مدير المركز الوطني للأرصاد ورئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية، إلى ولاية كولورادو في الولايات المتحدة، بهدف مناقشة الآفاق المستقبلية للمشروع البحثي المبتكر.

ويعمل الدكتور بيكر كباحث رئيسي في شركة «سبيك» وهو خبير في علوم فيزياء السحب ويتمتع بعقود من الخبرة في مجال فيزياء السحب وقياسات الأجهزة المحملة جواً ومعلومات رادار السحب.

واطلع الدكتور عبدالله المندوس، على تفاصيل المشروع البحثي الطموح والذي سيشهد شراكة بين شركة «سبيك» ومؤسستين اثنتين من الفائزين بمنحة الدورة الثانية من البرنامج، وهما المعهد الفنلندي للأرصاد الجوية وجامعة ريدنج، وذلك بهدف البناء على نتائج الدراسات السابقة على مستوى دولة الإمارات.

وسيشمل المشروع تنفيذ محاكاة عددية متطورة للسحب الركامية وإجراء قياساتها باستخدام طائرة بحثية من طراز «ليرجيت» تابعة لشركة «سبيك» بالتنسيق مع طائرة «كينغ إير» التابعة للمركز الوطني للأرصاد والمستخدمة في عمليات تلقيح السحب.

واستكمالاً لهذا العمل، سيقوم المعهد الفنلندي للأرصاد الجوية بمحاكاة تأثيرات تلقيح السحب باستخدام مواد استرطابية نانوية تم تطويرها سابقاً في جامعة خليفة. وقال الدكتور المندوس: «تتيح زيارتنا فرصة لتقييم مدى الإنجاز المتحقق في المشروع البحثي المبتكر للدكتور بيكر، والذي سيخدم هدفًا مهمًا يتمثل بالبناء على العمل الريادي الذي أنجزه الفائزون السابقون في البرنامج.

نحن واثقون بأن هذا المشروع سيمنحنا قدرة إضافية لفهم المواد الأكثر فاعلية في استمطار السحب. وعبر مثل هذه المشاريع الرائدة، سنواصل في المركز الوطني للأرصاد العمل على ربط شبكات البحوث العلمية حول العالم من خلال برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار والاستفادة من أحدث الابتكارات العلمية والتكنولوجية الدولية في مجال الاستمطار».

مولدات شحن

وطورت جامعة ريدينج مولدات شحن كهربائية مصغرة يتم تثبيتها بطائرة تلقيح السحب «كينغ إير»، إذ يمكن لمولدات الشحن تحسين قدرة جزيئات الهباء الجوي على التكثف تحت قاعدة السحب ضمن نطاق حجم يعزز تأثيرات المواد النانوية الاسترطابية.

فيما سيجري المعهد الفنلندي للأرصاد الجوية عمليات محاكاة عددية للسحب لكشف تأثير استخدام المواد النانوية بوجود مولدات الشحن الكهربائي وبدونها. فيما ستقوم طائرة «ليرجيت» التابعة لشركة «سبيك» بإجراء قياسات في السحب باستخدام المواد النانوية الاسترطابية ومولدات الشحن الكهربائي وبدونها.

وستتم مقارنة القياسات بالمحاكاة التي يجريها المعهد الفنلندي للأرصاد الجوية. وقالت علياء المزروعي، مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار: «تتيح لنا الاجتماعات المنتظمة مع الفائزين تقديم الدعم وتجميع خبراتنا المشتركة لضمان أن يكون لهذه المشاريع المبتكرة أقصى تأثير فيما يتعلق بالمعارف الجديدة وتطبيقاتها.

وتأتي زيارة الدكتور بيكر لضمان تحقيق أقصى تأثير لمشروعه المثير، حيث تتصدر دولة الإمارات بناء شبكات بحثية عالمية وتوفير منصات معرفية مستندة إلى المشاريع البحثية الرائدة والتي تسهم في تحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي للاستمطار بوصفه مجالاً متزايد الأهمية».

فرصة لتكون سحب ركامية يصاحبها أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم ومغبر أحياناً، مع احتمال تكون السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار. وذكر المركز أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، تكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. ولفت إلى أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:42 والثاني عند الساعة 04:21 والجزر الأول عند الساعة 10:03 والثاني عند الساعة 22:12. ونوه المركز إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:38 والثاني عند الساعة 01:27 والجزر الأول عند الساعة 19:13 والثاني عند الساعة 06:56.

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