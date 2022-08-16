الإمارات وأمريكا تبحثان التعاون العسكري

المصدر: (أبوظبي - وام)

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استقبل معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة أمس الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية.

وبحث معاليه والمسؤول العسكري الأمريكي، خلال اللقاء علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في المجالات الدفاعية والعسكرية في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وتناولا عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

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