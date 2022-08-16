206 ملايين درهم إنفاق «دار البر» على مشاريعها خلال النصف الأول

المصدر: (دبي - البيان)

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أنفقت جمعية دار البر 206 ملايين و541 ألف درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري، استفاد منها 2.9 مليون شخص حول العالم، من بينهم 1.7 مليون في الربع الأول، وبلغ عدد المشاريع 22.517 ألف مشروع تنموي خيري إنساني مستدام، داخل الإمارات، وبمناطق عدة في دول محتاجة حول العالم.

وأكد الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي والعُضو المُنتدب لجمعية دار البر، أن المشاريع الخيرية التنموية الجديدة توزعت بين 8901 ألف مشروع بدأ العمل فيها، خلال الربع الأول من العام الجاري، بتكاليف بلغت 50.208.678 مليون درهم، مقابل 13.616 ألف مشروع في الربع الثاني، بتكاليف بلغت 51.894.504 ملايين، مشيراً إلى إنجاز بعض تلك المشاريع التنموية الإنسانية، في حين أن بعضها الآخر لا يزال قيد الإنشاء، وسيتم إنجازها حسب الخطة الزمنية المقررة لها.

وأشار المهيري إلى أن الجمعية شيدت، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، ضمن باقة مشاريعها التنموية، 2144 مسجداً، من بينها 904 مساجد في الربع الأول، و1240 مسجداً في الربع الثاني، و8121 مشروعاً لتوفير المياه، منها 3252 مشروعاً في الربع الأول، و4869 في الربع الثاني، و3433 مشروع وقف خيري، منها 1344 مشروعاً في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، و2079 مشروعاً خلال أبريل ومايو ويونيو، ودعمت الجمعية 4929 مشروعاً للأسر المنتجة.

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