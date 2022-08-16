نجاح المرحلة الأولى لـ«العلاج النفسي بمساعدة الحيوانات الأليفة»

المصدر: دبي - البيان

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نجحت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في تطبيق المرحلة الأولى لبرنامج «العلاج النفسي بمساعدة الحيوانات الأليفة» الذي يعد الأول من نوعه على المستوى الوطني، حيث أسهم البرنامج بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي و«مبادرة المرموم» وشركة بوش باوز للحيوانات الأليفة، في تحقيق نتائج إيجابية على الحالات التي استخدم فيها ضمن 131 جلسة علاجية استفاد منها 30 شخصاً من رعايا المؤسسة من فئتي النساء والأطفال.

وكشفت المؤسسة عن نتائج تطبيق المرحلة الأولى خلال اجتماع عقدته برئاسة شيخة سعيد المنصوري مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة مع شركائها في البرنامج، حيث حضر الاجتماع كل من، اللواء عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والعقيد عبيد مبارك بن يعروف مدير إدارة أمن وحماية الشخصيات، والرائد صلاح خليفة المزروعي مدير إدارة التفتيش الأمني في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، كما تمت مشاركة النتائج مع بقية الشركاء في مبادرة المرموم، وشركة بوش باوز للحيوانات الأليفة.

وبهذه المناسبة قالت شيخة المنصوري: حرصاً على تحقيق الترابط والتكامل بين الجهات المحلية المختلفة، أعلنا عن نجاح المرحلة الأولى لمبادرة «العلاج النفسي بمساعدة الحيوانات الأليفة»، الذي يعد البرنامج الأول من نوعه على المستوى الوطني.

وأكدت: جاء تطبيق المبادرة في إطار تطوير طرق جديدة ومبتكرة لدعم الأطفال والبالغين من ضحايا العنف والاستغلال، وتحسين قدرات التكيف والتفاعل لديهم، إلى جانب تحسين قدرتهم على أداء مهامهم الاجتماعية، والقدرة على إقامة علاقات صحية وإيجابية مع الآخرين والمحيطين بهم، وتحسين الحالة المزاجية لهم، ورفع معدلات السعادة وتخفيف الضغط النفسي.

وأوضحت أن نتائج استخدام الحيوانات الأليفة كانت لها انعكاسات إيجابية جداً في التعامل مع الحالات، وهو ما يدفع نحو تطوير المبادرة مستقبلاً وتوسيع نطاقها ونطاق المستفيدين من برامجها المتنوعة والهادفة. ومن جانبه أشاد اللواء الغيثي بنتائج المرحلة الأولى من تطبيق المبادرة النوعية التي ساهمت في إدخال الحيوانات الأليفة المدربة ضمن الإطار العلمي للخدمات النفسية لدعم الحالات الإنسانية.

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