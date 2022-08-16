مكتوم بن محمد: علاقاتنا التجارية مع الهند ممتدة منذ مئات السنين

المصدر: (دبي - البيان)

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن علاقاتنا التجارية مع الهند الممتدة منذ مئات السنين، تنعكس اليوم على شراكاتنا الاقتصادية وتقارب مجتمعاتنا.

وقال سموه في تغريدة أمس عبر«تويتر»: «تحتفل الهند اليوم بيوم الاستقلال.. 75 عاماً من التنمية والعمل والإنجازات.. علاقاتنا التجارية مع الهند الممتدة منذ مئات السنين تنعكس اليوم على شراكاتنا الاقتصادية وتقارب مجتمعاتنا.. نهنئ حكومة الهند وشعبها بهذه المناسبة الوطنية، ونتمنى لهم التوفيق في استكمال مسيرتهم لبناء المستقبل».

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