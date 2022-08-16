«الإمارات للخدمات الصحية» تطلق تطبيقاً للرعاية الصحية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، عن إطلاقها التطبيق الذكي الجديد للخدمات الصحية، وذلك بهدف توفير حزمة من الخدمات التي تتضمن حجز موعد طبي، وطلب تقرير طبي، وتوفير الرعاية المتنقلة المنزلية، بالإضافة إلى استعراض الملف الطبي للمريض.

ويأتي إطلاق المؤسسة التطبيق الذكي الجديد، ضمن جهودها المتواصلة نحو تطوير المنظومة الرقمية، وفي إطار استراتيجياتها الهادفة إلى تطبيق الاستخدام الأمثل للقدرات الرقمية والتكنولوجية الحديثة، لضمان تعزيز أنماط الحياة الصحية بين مختلف أفراد المجتمع الإماراتي، وتحفيز بيئة العمل نحو استدامة توفير الحلول المبتكرة والخدمات الشمولية المتكاملة للمتعاملين، وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

طفرة رقمية

وقالت أمل كرمستجي مدير إدارة الدعم التقني بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية: إن المؤسسة حققت طفرة رقمية نوعية على مستوى منظومة العمل الحكومي ونجحت في تطوير خدماتها الرقمية محققة تقدماً لافتاً في مؤشرات التنافسية العالمية، ما أسهم في تعزيز مكانتها كإحدى أبرز الجهات الصحية الرائدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وأشادت كرمستجي بفريق العمل وحرصه على تطوير وإنجاز المشروع، لضمان تفوق الأداء الرقمي الذي أسهم في تعزيز كفاءة العمل، مؤكدة أن المؤسسة مستمرة في بذل مزيد من الجهود خلال مسيرتها الرائدة تجاه تعزيز منظومتها الرقمية وتطوير أدائها المؤسسي، في إطار توجيهات ورؤى القيادة الرشيدة.

إضافة نوعية

ويمثل إطلاق التطبيق الذكي الجديد إضافة نوعية لخدمات الرعاية الصحية التي تقدمها المؤسسة وفق أفضل الممارسات العالمية، بغية توفير خدمات صحية متكاملة للمواطنين والمقيمين في الدولة بما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى إيجاد بيئة صحية مستدامة.

ويعزز إطلاق التطبيق الذكي الجديد للخدمات الصحية إنجاز الأهداف المرتبطة بالرعاية الصحية، ويدعم المشاريع والاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى تعزيز التحول الصحي، من خلال ترسيخ استدامة الرعاية الصحية.

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