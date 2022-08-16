سليمان الخديم: موجة الحر أجبرت الصيادين على الاستراحة خلال الصيف

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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أكد سليمان الخديم رئيس الاتحاد التعاوني للصيادين بالدولة، رئيس جمعية صيادي دبا الفجيرة، أن سوق السمك بالمنطقة تتوفر فيه أسعار معتدلة، وكميات تتناسب مع حاجة الناس خلال الصيف، لافتاً إلى أن 60‎%‎ من الصيادين فضلوا أخذ إجازتهم خلال هذا الموسم الذي ترتفع فيه درجات الحرارة وتجعل من عملية الصيد أكثر صعوبة، بالإضافة إلى تجنب الخسائر المادية التي يتكلفها الصياد في رحلته بحثاً عن الأسماك التي تهاجر إلى مسافات بعيدة تصل لـ12 ميلاً بحرياً تضطرهم إلى استهلاك المزيد من الوقود بتكلفة يومية تصل إلى أكثر من 2000 درهم، وذلك بحثاً عن مناطق الأسماك، ما يعرضهم لخسائر.

وأوضح أن السوق يوفر أسماك الصال والشعري حيث تتراوح أسعار الكيلو من 35 - 40 درهماً في حين أن سمك القباب يصل فيه سعر الكيلو إلى 28 درهماً، والسلطان إبراهيم يتوفر بسعر 15 درهماً والكنعد يصل إلى 40 درهماً للكيلو. وأرجع الخديم الأسعار الحالية التي وصفها بالمعتدلة إلى قلة الإقبال بسبب الإجازة الصيفية والسفر.

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