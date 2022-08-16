شرطة أبوظبي تستعرض تدريبها الافتراضي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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استعرضت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في شرطة أبوظبي جهودها في التدريب عبر الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي في برنامج بلادنا أمانة والذي يبث في إذاعة «أف أم أبوظبي».

وقال اللواء ثاني بطي الشامسي مدير الأكاديمية: إن الأكاديمية حددت رؤيتها من خلال 4 محاور رئيسة تضمنتها ورشة متخصصة لاستشراف المستقبل في التدريب، حول الواقع الافتراضي والمعزز للتدريب خلال الحقبة المقبلة، والذكاء الاصطناعي في مجال التدريب الذي سيتم فرضه في المستقبل القريب، والتدريب عن بعد والهجين والتدريب الرقمي (كيف سيكون في الفترة المقبلة) وأنظمة المحاكاة وألعاب الكمبيوتر والأجهزة الذكية التي ستستخدم كجزء رئيس في تنفيذ عمليات التدريب.

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