نوف الهرمودي «هاكر» أخلاقي يتصدى للاحتيال الإلكتروني

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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تخصصت نوف الهرمودي في أمن المعلومات، فتفننت فيه، كما طورت من مهاراتها لتحمي أفراد المجتمع من المواقع الاحتيالية التي تتربص بهم وتعمل على اختراق حساباتهم وكيفية التصدي لعمليات الاحتيال الإلكتروني والحماية منها، إضافة إلى إثبات الجريمة في المواقع الإلكترونية، متحدية كافة الصعاب التي واجهتها في العمل الشرطي بالبرامج الحديثة والحصول على لقب (هاكر) أخلاقي معتمد.

فني نظم

المواطنة نوف الهرمودي روت لـ«البيان» أنها تخرجت في كلية التقنية العليا بالشارقة في العام 2019 تخصص أمن معلومات، ثم التحقت بالقيادة العامة لشرطة الشارقة في 2021 في وظيفة فني نظم معلومات بفرع الجرائم التقنية، وذلك بعد أن طورت مهاراتها في فن تكنولوجيا المعلومات، حيث كان لديها شغف كبير بالمتصفحات الإلكترونية، فتعمل على استرجاع الحسابات المخترقة في مواقع التواصل الاجتماعي وإثبات الجريمة التي تقع في مختلف أنواع المواقع الإلكترونية، إضافة إلى إغلاق المواقع الاحتيالية والتفريق ما بين المواقع الاحتيالية والأصلية.

صعوبات

وأضافت إنها في بداية الأمر واجهت العديد من الصعوبات في الجانب التقني، ولكن تجاوزت تلك التحديات من خلال الالتحاق ببرامج حديثة والحصول على لقب (هاكر) أخلاقي معتمد، وحضور العديد من المحاضرات التي تنظم في مجال تخصصها، إضافة إلى المشاركة في العديد من البرامج التي ساعدتها على تطوير مهاراتها التقنية، ما مكنها تقنياً من إجادة عملها وأداء كافة التكليفات التي تناط بها، لافتة إلى أن القيادة العامة لشرطة الشارقة دائماً ما تعمل على تطوير الكوادر البشرية العاملة لديها من خلال إتاحة الفرصة لهم وتوفير كافة المعينات التي تمكنهم من تحسين أدائهم وتطوير مهاراتهم، وخصوصاً العنصر النسائي، مناشدة كافة بنات زايد ممن يرغبن في العمل الشرطي الانخراط فيه دون تردد، ما يؤدي إلى تطوير مهاراتهن وتنميتها.

منصة

وقالت الهرمودي إنها شاركت في حملة (كن واعياً) التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية وإدارة الإعلام والعلاقات العامة، وإن المشاركة عبارة عن منصة تهدف إلى رفع مستوى الوعي أمنياً لكافة أفراد شرائح المجتمع وفي ما يتعلق بالجرائم الإلكترونية وكيفية التصدي للنصب والاحتيال الإلكتروني، كما تحوي المنصة عدة نشاطات، منها كيفية التفريق بين المواقع الاحتيالية والأصلية من خلال برنامج محكم، وكيفية قياس قوة كلمات المرور، إضافة إلى توزيع استمارات لكافة الزوار مبين عليها خطوات استرجاع حساب مخترق في برامج مواقع التواصل الاجتماعي، وكيفية حماية أنفسنا في تلك المواقع من خلال وضع رمز أمان صعب الاختراق.

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