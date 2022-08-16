«ضمان»: 3 حزم تأمين صحي لحملة الإقامات الذهبية

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

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طرحت الشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان ثلاث حزم من برامج التأمين الصحي لحملة الإقامات الذهبية في الدولة تبدأ من 2393 درهماً بحد تغطية سنوية يبلغ 300000 درهم. وتشمل البرامج المتاحة وثائق تأمين مخصصة لتلبية كافة احتياجاتهم مع مجموعة واسعة من الخيارات كرفع سقف التغطية السنوية وتوسعة النطاق الجغرافي للوثيقة لتشمل جميع أنحاء العالم.

وقال حمد عبدالله المحياس، الرئيس التنفيذي لـ«ضمان»: من المهم أن نأخذ في الاعتبار أن حاملي التأشيرة الذهبية ليسوا مجرد شريحة من سوق التأمين بل هم جزء من مبادرة أوسع من دولة الإمارات لإثراء مجموعة المواهب وجذب أفضل المساهمين للدولة. وبصفتنا شركة وطنية، نحن فخورون بدعمنا لهذه المبادرة عبر توفير برامج تراعي خصوصية وضع حاملي التأشيرة الذهبية وتسهل عليهم اختيار التغطية الصحية التي تلزمهم.

3 برامج

وقال المحياس: إن حاملي التأشيرة الذهبية يمكنهم اختيار حدود التغطية السنوية بين 300 ألف درهم و20 مليوناً سنوياً مع شبكة تغطية تمتد من الإمارات إلى كل قارات العالم وفقاً لمتطلباتهم.

ووفق المحياس، فإن الباقة تشمل ثلاثة برامج: برنامج التأشيرة الذهبية – الفئة الفضية، ويبدأ القسط من 2393 درهماً ويبلغ حد التغطية 300 ألف درهم في دولة الإمارات، برنامج التأشيرة الذهبية - الفئة الذهبية وتبدأ الأقساط من 4985 درهماً مقابل حد تغطية يبلغ 2.5 مليون درهم وبرنامج التأشيرة الذهبية - الفئة المتميزة، حيث يبدأ القسط السنوي من 39857 درهماً مقابل حد تغطية يبلغ 20 مليون درهم.

تخطيط

وأعرب صالح الهاشمي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للضمان الصحي بهيئة الصحة بدبي، عن سعادته بالمبادرة التي أطلقتها شركة «ضمان» لحاملي الإقامة الذهبية، والتي تساعدهم على التخطيط الجيد لخمس أو عشر سنوات مقبلة.

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