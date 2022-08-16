29.2 % انخفاض وفيات الحوادث المرورية برأس الخيمة خلال النصف الأول

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

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أشاد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، بجهود التوعية والضبط المروري في طرق إمارة رأس الخيمة، خلال النصف الأول من 2022، التي أسهمت بدورها الإيجابي والبنّاء في انخفاض مؤشر وفيات الحوادث المرورية في رأس الخيمة بنسبة 29.2%، مقارنة بالفترة نفسها من 2021، وذلك حسب نتائج إحصائيات إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة.

وأكد العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية، أن شرطة رأس الخيمة لا تتوانى في تسخير كافة التقنيات الإلكترونية المتقدمة والكوادر الفنية والبشرية المتخصصة في المجال المروري، لضمان ضبط أمن الطرق، وتقديم خدمات راقية تتوافق مع تطلعات الجمهور، وتسهم في تعزيز أمن الطرق والسلامة العامة.

وأشار إلى أن أهم 5 أسباب لوفيات الحوادث المرورية على الطرق، وهي: الانشغال عن الطريق، والسرعة دون مراعاة ظروف الطريق، والانحراف المفاجئ، وعدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، وعدم تقدير مستعملي الطريق، فضلاً عن أسباب أخرى كالقيادة بطيش وتهور، لافتاً إلى أن إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، تعتزم زيادة عدد الكاميرات المخصصة لمراقبة الشوارع والطرق الداخلية والخارجية بالإمارة، والمناطق الحيوية من أجل تعزيز الضبط المروري.

وأضاف مدير عام العمليات المركزية، أنه تجسيداً لرؤية وتوجيهات وزارة الداخلية، نحو إسعاد المجتمع والمساهمة في رفع مؤشر جودة الحياة، فإن إدارة المرور والدوريات تحرص على نشر الوعي المروري بين السائقين وكافة مستخدمي الطريق، بما يجنبهم مخاطر الحوادث المرورية وما ينجم عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات.

وأكد الحميدي، أن العبور الآمن للمشاة ضرورة ملحة تلزم المشاة باستخدام الأماكن المخصصة لعبورهم مع الالتزام بإشارات المشاة الضوئية على التقاطعات التي تعمل متزامنة مع الإشارات الضوئية لتنظيم حركة سير المركبات، مناشداً السائقين بخفض السرعات بالقرب من الأماكن المخصصة لعبور المشاة وفي المناطق المزدحمة، والتقيد بالسرعات المحددة على الطرق الداخلية والخارجية حفاظاً على سلامة الجميع.

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