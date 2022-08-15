الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال الفترة من اليوم الثلاثاء إلى يوم السبت على النحو التالي:

الثلاثاء

الطقس: غائم جزئي إلى غائم ومغبر أحياناً على بعض المناطق – احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س

البحر: خفيف الموجً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأربعاء

الطقس: رطب شمالاً خاصة على السواحل صباحاً – غائم جزئي أحياناً – احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الخميس

الطقس: مغبر وغائم جزئي أحياناً – فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية وجنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبارنهاراً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الجمعة

الطقس: مغبر وغائم جزئي أحياناً – فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية وجنوبية غربية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

السبت

الطقس: مغبر وغائم جزئي أحياناً – فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر .

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة خاصة مع السحب وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

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