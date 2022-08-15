"طرق دبي" ترعى اللاعبة الأولمبية عائشة المطيوعي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن رعاية وتمكين اللاعبة عائشة المطيوعي، الحاصلة على 4 ميداليات ذهبية لبطولة آسيا وأوقيانوسيا المفتوحة لرفعات القوة، ضمن اتفاقية مع نادي دبي لأصحاب الهمم، لدعم وتمكين أصحاب الهمم في المجال الرياضي وذلك انطلاقاً من حرص الطرفين على دعم وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجهتين وتفعيل وإرساء دعائم التعاون المشترك وسعياً نحو تكامل الجهود وتبادل الخبرات.

والهدف من التعاون بين الجهتين هو توفير كافة الإمكانيات المعنوية والمادية لتمكين أصحاب الهمم، وتنمية مواهبهم، بالإضافة لفتح المجال أمامهم للمشاركة في البطولات المحلية والعالمية والمعسكرات الخارجية وتقديم الدعم الفني من أجل تأهيلهم للوصول إلى منصات التتويج.

وفي هذا السياق، قال يوسف الرضا، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة: "تحرص طرق دبي على دعم فئة أصحاب الهمم انطلاقاً من الغايات والأهداف الاستراتيجية للهيئة والتي تنص على إسعاد الناس وتعزيز المسؤولية المجتمعية. وبناءً على ذلك وقعت الهيئة اتفاقية تمكين ودعم أصحاب الهمم مع نادي دبي لأصحاب الهمم في 2019 بهدف إعدادهم في المجال الرياضي وتمكينهم من الفوز في بطولات على المستوى المحلي والدولي، وأضاف أن الهيئة تهدف من عقد هذه الاتفاقية وتنفيذها رفع مستوى الوعي عند الأفراد حول أهمية تمكين أصحاب الهمم وأن تكون لهم بصمة حقيقية في المجتمع من خلال تهيئة الفرص المناسبة لهم وتشجيعهم على الاندماج في المجتمع، خصوصاً أن الحكومة أطلقت السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم التي تنص على تحقيق الفرص المتكافئة."

كما أوضح حرص طرق دبي على إطلاق وتنفيذ المبادرات المجتمعية الفعّالة، مثل دعم اللاعبة عائشة المطيوعي في المجال الرياضي، وأن المبادرات والبرامج المجتمعية التي تطلقها الهيئة لكافة الفئات (الشباب، الطلبة، أصحاب الهمم، الفتيات والسيدات) هي مبادرات تم إطلاقها بعد دراسة تتضمن الهدف من إطلاقها والنتائج المرجوة منها كما تهتم الهيئة بمتابعة نتائج المبادرات وتطويرها بشكل مستمر للوصول للأهداف المحددة."

ووجه ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم الشكر لهيئة الطرق والمواصلات على دعمها و تمكينها لأصحاب الهمم رياضياً لاسيما رعاية اللاعبة عائشة المطيوعي، والذي أثمر عن حصولها على 4 ميداليات ذهبية في بطولة آسيا وأوقيانوسيا المفتوحة لرفعات القوة في إطار الاهتمام الكبير الذي ظل يحظى به أصحاب الهمم من القيادة الرشيدة وتوفير كافة سبل الارتقاء بقدراتهم ومواهبهم في كافة المجالات والتي ترفع دائما شعار تمكين أصحاب الهمم، ليكتمل اندماج المجتمع مع بعضه حيث نسعى جميعا لتعزيز هذه الرؤية وفق الاستراتيجية الموضوعة.

وأوضح ماجد العصيمي المدير التنفيذي للنادي أن التعاون المشترك بين "الهيئة" و"دبي لأصحاب الهمم" ينطلق من تكامل جهود الطرفين لتقديم كل مقومات النجاح لأصحاب الهمم والحرص على تحقيق رؤية حكومة دبي في دعم وتمكين أصحاب الهمم بعد أن باتت دبي مدينة صديقة لهذه الفئة بما يسهم في تعزيز سعادتهم والارتقاء بجودة حياتهم وفق النهج المرسوم وصولاً إلى الغاية المبتغاة.

وأشار العصيمي إلى أن مبادرات " الهيئة " ستحقق اندماج أصحاب الهمم في المجال الرياضي لاكتشاف مواهبهم وترك بصمة في المجتمع وتعزيزًا للشراكات بين مختلف قطاعات المجتمع وخصوصاً أن الرياضة هي أسلوب حياة وبوابة التغيير للأفضل مبيناً أن النجاحات التي ظل يحققها أصحاب الهمم في كافة المجالات ثمرة الدعم والاهتمام الكبيرين من قيادتنا الرشيدة لتحقيق طموحاتهم المطلوبة على الصعد كافة.

واختتم العصيمي حديثه بقوله إننا نستمد من قيادتنا الرشيدة النجاح والالهام والطاقة الإيجابية التي تدفعنا للمزيد من العطاء مبينا أن " دبي لأصحاب" الهمم يسعى لتعزيز مثل هذه الشراكات المجتمعية دعماً لهذه الفئة ولتحقيق طموحاتهم كافة في جميع المجالات.

والجدير بالذكر أن هيئة الطرق والمواصلات قامت بالتعاون مع نادي دبي لأصحاب الهمم بتوقيع اتفاقية تعاون وذلك في إطار تبادل الخبرات وتكامل الجهود، وتعزيز علاقات الشراكة بما يدعم فئة أصحاب الهمم في مجال الرياضة وإعدادهم للمشاركة في البطولات المحلية والدولية، بالإضافة لعقد لقاءات دورية بين الطرفين للاطلاع على أفضل الممارسات في هذا المجال.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز