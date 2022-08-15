رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيسة جمهورية الهند بذكرى استقلال بلادها

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة الى فخامة دراوبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة دراوبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي شري ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند.

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