«طوارئ أبوظبي»: الجهات المعنية جاهزة للتعامل مع المنخفض الجوي

المصدر: أبوظبي - وام

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عقد فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، اجتماعاً حضورياً أمس، برئاسة اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي رئيس الفريق، وذلك بمقر مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي.

وبحث الاجتماع الإجراءات الاستباقية التي تم اتخاذها على مستوى إمارة أبوظبي لتقليل احتمالية أي أضرار قد تنتج عن المنخفض الجوي المقبل.

واطلع فارس خلف المزروعي على تقرير حول الدور الذي يقوم به الفريق ومهامه الأساسية وآلية العمل المتبعة لمواجهة حالات الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارة، ومهام وواجبات الفريق، وحالات الطوارئ التي سيتم التعامل معها، بالإضافة إلى الخطط الموضوعة لرفع جاهزية الفرق الرئيسية والمساندة في إمارة أبوظبي لمواجهة أي طارئ.

وأشاد بتوجيهات القيادة الرشيدة ودعمها المستمر لجميع الإمكانات التي تعزز جهود فرق الاستجابة لأداء دورها الريادي في توفير الحماية للأفراد والممتلكات.. مؤكداً أن أعضاء الفريق على جاهزية عالية في تحقيق الأهداف والتطلعات وفقاً للخطط الداعمة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة على المستويين المحلي والاتحادي.

أدوار

وأكد أهمية تكامل الأدوار بين فرق الاستجابة للتعامل مع الحالة الطارئة وتنسيق وتوحيد إجراءات التعامل مع حالات الطوارئ والأزمات والكوارث ورفع وتطوير قدرات الاستجابة والاستعداد والتعافي وفق منظومة الطوارئ الوطنية.. ووجه بأهمية مواصلة عمل الفريق على رفع الجاهزية والتأهب وتحديث الخطط المعتمدة وتعزيز العمل المشترك بين الجهات المحلية في الإمارة لضمان سرعة الاستجابة ووضع الإجراءات وتطبيقها لتقليل فرص حدوث الأزمات.

وأوضح الدكتور ناصر حميد النعيمي، مدير عام مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإنابة، أنه تم وضع خطط لمتابعة الموارد والإمكانيات المسخّرة للتعامل مع الحالة الجوية وتطورات الموقف بشكل مستمر.

وأشار إلى إعداد سيناريو للاستعداد للتعافي من الأضرار المتوقعة والناجمة عن الحالة الجوية ومعالجتها بأسرع وقت ممكن.. مشيراً إلى استمرار عقد الاجتماعات مع لجان وفرق العمل ذات العلاقة لتقييم الوضع الحالي وتفعيل الخطط ذات العلاقة والخطط الداعمة والتنسيق مع فرق الطوارئ في قطاع المسؤولية.

وذكر أنه تم التنسيق مع فرق دائرة البلديات والنقل في مختلف مناطق الاختصاص بالإمارة حول خلو الوديان من العوائق وموقف السدود وعقد اجتماعات تنسيقية مع الشركاء لضمان استمرار كافة العمليات الأمنية والإدارية وتفعيل كافة الفرق الميدانية في بلدية مدينة العين، وبلدية منطقة الظفرة، والهلال الأحمر، ومركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، ودائرة الصحة في أبوظبي، وشركة العين للتوزيع.

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