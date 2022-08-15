مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تؤكد جاهزية منشآتها

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن جاهزية جميع مستشفياتها ومراكزها للرعاية الصحية الأولية في المناطق الشرقية، واستعداد كل الكوادر الطبية والتمريضية للتعامل مع المنخفض الجوي الذي من المتوقع أن تشهده كل من إمارة الفجيرة والشارقة ورأس الخيمة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن الاستراتيجية الشمولية التي وضعتها المؤسسة، توفر لها خاصية السبق في التعامل مع الأزمات والحالات الطارئة، من خلال خطط استباقية لمواجهة التغيرات أو التقلبات في الأحوال الجوية، بالإضافة إلى خطة الطوارئ الجاهزة في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للمؤسسة في تلك المناطق.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز