تحويل 10 رحلات من مطار دبي بسبب الأحوال الجوية

المصدر: دبي - البيان

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أكد متحدث رسمي من مؤسسة مطارات دبي أن حركة الطيران الجوي تأثرت في مطار دبي الدولي، بسبب سوء الأحوال الجوية المغبرة ظهر اليوم، ما أدى إلى تحويل 10 رحلات قادمة، وتوجيهها إلى مطار دبي ورلد سنترال، والمطارات الأخرى المحيطة. وقال المتحدث في بيان: «تعمل مطارات دبي بالتعاون والتنسيق مع كل الشركاء الاستراتيجيين، للحد من التداعيات، واستعادة حركة الطيران الجوية بشكل طبيعي في أقرب وقت ممكن».

فلاي دبي

من ناحية أخرى أكد متحدث باسم «فلاي دبي» أن الظروف الجوية الحالية التي تمر بها البلاد تسببت في بعض التأخير لعدد من الرحلات القادمة والمغادرة. وقال المتحدث باسم «فلاي دبي»: «نحن مستمرون في مراقبة الوضع ونعتذر عن الإزعاج الذي قد تسببه الظروف الجوية لركابنا».

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