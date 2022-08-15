محمد بن زايد و محمد بن راشد يعزيان السيسي في ضحايا الحريق

المصدر: أبوظبي ــ وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة في ضحايا احتراق كنيسة في محافظة الجيزة، وأسفر عن قتلى وجرحى، متمنياً سموه الشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقية تعزية مماثلة إلى الرئيس المصري. وأكدت الإمارات تضامنها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة وعبرت عن تعازيها الصادقة في ضحايا احتراق كنيسة في الجيزة، ما أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا الحادث الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأسفر الحريق الذي اندلع في كنيسة أبوسيفين في الجزيرة عن مقتل 41 شخصاً بينما بلغ عدد المصابين 14 وفق ما ذكرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية نقلاً عن مصادر بوزارة الصحة المصرية، وأفادت وزارة الداخلية في بيان أن فحص أجهزة الأدلة الجنائية أظهر أن الحريق شب في جهاز تكييف بالدور الثاني بمبنى الكنيسة الذي يضم عدداً من قاعات الدروس نتيجة خلل كهربائي، وأدى ذلك إلى انبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسي في حالات الإصابات والوفيات.

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