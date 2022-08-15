المصدر: دبي - عماد عبدالحميد

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أكد مستطلعو «البيان» عبر الموقع الإلكتروني للصحيفة ومنصة «تويتر»، أن تشديد العقوبات كفيل بتطويق أخطاء عمليات التجميل، بينما لفت مستطلعون آخرون إلى أهمية اختيار مراكز معتمدة وإجراء العمليات الضرورية.

وكشفت نتيجة الاستطلاع عبر الموقع الإلكتروني، أن 54% من المستطلعين، أكدوا أهمية تشديد العقوبات لتطويق أخطاء عمليات التجميل، ورأى 30% ضرورة اختيار مراكز معتمدة، و16% لفتوا إلى أهمية إجراء العمليات الضرورية.

كما أظهر الاستطلاع عبر الصفحة الرسمية للصحيفة على «تويتر»، تأييد 50% تشديد العقوبات، بينما أشار 32% من العينة المستطلعة إلى أهمية اختيار مراكز معتمدة و18% أيدوا إجراء العمليات الضرورية فقط.

وأفاد أطباء مختصون بأن المبالغة في هذه العمليات وإجراؤها دون حاجة قد يعرض لمخاطر صحية ولهدر المال.

إقبال

وقال الدكتور زهير الفردان استشاري ورئيس شعبة التجميل في جمعية الإمارات الطبية: إن عمليات التجميل باتت من أكثر الجراحات المنتشرة في العالم، ويزداد الإقبال عليها من كلا الجنسين بأنواعها المختلفة، وبدواعٍ كثيرة أهمها تقليد المشاهير، والمبالغة في هذه العمليات وإجراؤها دون حاجة أو ضرورة تصحيحية قد يعرض الأشخاص للعديد من المخاطر الصحية ولهدر المال أيضاً، فكثيرون لا يدركون سلبيات هذه العمليات، والتي قد تتفوق أحياناً على حسناتها، فيقدمون عليها دون المعرفة بالآثار الجانبية والمضاعفات والمخاطر النفسية والصحية.

وأضاف: إن التقليد الأعمى لتبديل الشكل كما تمليه الإعلانات، ووسائل التواصل الاجتماعي مثل نفخ الخدود وشد الوجه وشفط الدهون وغيرها أصبحت من العمليات التي تخصص لها ميزانيات شهرية، لافتاً إلى أن المبالغة في عمليات التجميل تأتي من فهم خاطئ لمعنى جراحة التجميل والتي هي أساساً تتمّ لمعالجة العيوب الخلقية أو لمعالجة الآثار التي تحدث نتيجة الحمل أو مع التقدّم في السنّ.

شكاوى

وأوضح الدكتور الفردان أن 90% من الشكاوى الطبية في قطاع التجميل لا يوجد بها خطأ طبي، وإنما هي بسبب عدم رضا السيدات عن النتائج المترتبة على العملية، ولكن كأخطاء طبية فهي قليلة جداً، ونحن بفضل الله من أقل دول العالم تسجيلاً للأخطاء الطبية.

إغراءات

وحذر الدكتور حسن كلداري استشاري وأستاذ الطب في جامعة الإمارات الجمهور من الانجرار خلف الإغراءات التي تقدمها بعض مراكز التجميل والإعلانات التجارية والترويجية لإجراء أنواع معينة من جراحات التجميل التكميلية، مشيراً إلى أهمية القناعة الشخصية للمريض بإجراء عملية التجميل وعدم تقليد الآخرين.

وحذر من المضاعفات السلبية لبعض عمليات التجميل، مشدداً على أهمية اختيار المركز المناسب مع ضرورة وجود الحاجة الماسة لمثل هذا النوع من العمليات. ولفت إلى أهمية خلو المريض من الأمراض المزمنة قبل إجراء عملية التجميل مع ضرورة عدم شفط أكثر من 4 لترات من دهون الجسم لتفادي المضاعفات السلبية لعملية التجميل.

نصائح

نصح الدكتور كلداري المرضى بأهمية التعرف على اسم وتخصص وخبرة الطبيب المعالج ومدى حصول المنشأة الصحية على الترخيص اللازم لمجال عملها.

وأوضح أن العمليات التي يقدم عليها الشباب من 40-20 سنة تشمل حب الشباب وتحديد اللحية وزراعة الشعر والتقشير وهي نسب متقاربة مع الإناث، أما بين 60-40 سنة فلوحظ أن إقبال هذه الفئة تختلف عن الأولى ويأتي في مقدمتها الفليرز والبوتكس وإزالة الترهلات ومضادات الشيخوخة والبقع والتجاعيد.

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