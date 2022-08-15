مكتوم بن محمد: الإمارات وباكستان روابط راسخة وعلاقة إنسانية ممتدة

المصدر: (دبي - البيان)

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قدّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، التهنئة لحكومة وشعب باكستان بيوم الاستقلال الـ75، مؤكداً سموه متانة العلاقات بين البلدين، والتي يعززها التعاون والعمل المشترك في كافة المجالات، مشيراً سموه إلى أن مجتمعات البلدين ترتبط بروابط راسخة، وعلاقة إنسانية ممتدة.

وقال سموه عبر حسابه في «تويتر»: «نهنئ حكومة وشعب باكستان بيوم الاستقلال الـ75، ترتبط الإمارات وباكستان بعلاقات متينة يعززها التعاون والعمل المشترك في كافة المجالات، وترتبط مجتمعاتنا بروابط راسخة، وعلاقة إنسانية ممتدة. نتمنى لجمهورية باكستان الإسلامية المزيد من التقدم والازدهار، ونتمنى لشعبها دوام الأمن والسلام».

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