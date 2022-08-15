محمد بن زايد ومحمد بن راشد يهنئان رئيس باكستان بذكرى استقلال بلاده

المصدر: أبوظبي - مصطفى خليفة، ووام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ببرقية تهنئة إلى الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس الدكتور عارف علوي.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ببرقية تهنئة مماثلة إلى دولة شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية.

علاقات وثيقة

وتتمتع الإمارات وباكستان بعلاقات وثيقة وروابط تاريخية متأصلة قائمة على أسس متينة من المودة والاحترام المتبادلين، إذ تعد باكستان من أولى الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الإمارات وهو ما يجسد عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين والروابط الاجتماعية والثقافية التي تربطهما.

وترتبط الإمارات وباكستان بعلاقات راسخة في جميع المجالات أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث تحرص الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على تعزيز علاقات الصداقة مع باكستان على كافة الصعد. وتعد باكستان من بين أهم 25 دولة في العالم من حيث الشراكة التجارية والاستراتيجية مع الإمارات، وعلى صعيد الواردات تُعد الإمارات ثاني أكبر شريك لباكستان، كما بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين 4.4 مليارات دولار في عام 2020.

وتعكس العلاقات الإماراتية الباكستانية المتبادلة آفاق التعاون الواسعة في شتى المجالات والتي تمتد آثارها من الاقتصاد والتجارة إلى التعاون المثمر والقوي في مجالات الأمن والدفاع.

أهم شريك تجاري

والإمارات هي ثالث أهم شريك تجاري عالمي لباكستان، حيث تستحوذ على أكثر من 8 % من تجارتها الخارجية، كما تعتبر الإمارات واحدة من أهم 5 وجهات تصدير لباكستان، والأولى في العالم العربي، كما أن 10 % من إجمالي واردات باكستان من العالم تأتي من الإمارات.

وعلى صعيد الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، بلغت قيمة الاستثمارات الباكستانية المباشرة في الإمارات أكثر من 2.3 مليار دولار بنهاية عام 2019، فيما بلغ الاستثمار المباشر لدولة الإمارات في باكستان 4.4 مليارات دولار بنهاية عام 2018، وهي حالياً في المركز الرابع بين الدول المستثمرة في الأسواق الباكستانية.

وتكتســب العلاقـــــــات الثنائيـــــة بين الإمارات وباكستان أبعــــاداً جديدة على جميعــ المستويات السياسيــــة والاقتصاديــــة والاجتماعية ما يوطد الشراكة الاستراتيجية الجديرة بالثقــــة.

فمنذ البداية، اشتهرت الإمارات بين جميع المجتمعــــات في العالم بفضل مساعداتها الإنسانية السخية، واستقرارها، وتسامحها، وابتكارها، ورؤيتها من أجل صحة وتعليم أفضل، إذ تعد الإمارات واحدة من أكبر المستثمرين في باكستان، وقد نمت التجارة الثنائية بشكل مطرد على مر السنين، كما أن التواصل بين الأفراد في ازدياد مستمر.

التزام

وحرص مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين منذ البداية، وقد تم تعزيزها ورعايتها، حيث يؤكد كلا البلدين على التزامهما القوي بتعزيز أواصر الصداقة، ويحثان على ضرورة توسيع أفق تعاونهما الثنائي في مختلف المجالات بما يعكس العلاقات التاريخية عميقة الجذور.

ويعمل حوالي 1.6 مليون باكستاني في الإمارات، ويقومون بتحويل نحو 4.45 مليارات دولار سنوياً، حيث تسهم بشكل كبير في تعزيز اقتصاد باكستان.

مساعدة باكستان

وفي يناير من عام 2011 تم إطلاق برنامج مساعدة باكستان الإماراتي بتكلفة إجمالية قدرها 450 مليون دولار لإعادة إعمار البنية التحتية التي تضررت من جراء الفيضانات المدمرة والكوارث الطبيعية في مقاطعة خيبر بختونخوا وباجور وجنوب وزيرستان في الحزام القبلي لتوفير حياة أفضل للسكان من خلال خلق فرص عمل، ويركز المشروع على أربعة قطاعات رئيسة، وهي: التعليم، والصحة العامة، والطرق والجسور، وتوفير محطات وشبكات معالجة المياه.

ودائماً ما كان قادة الإمارات سباقين في تقديم الدعم للتخفيف من معاناة المتضررين في أوقات الأزمات الناجمة عن الكوارث الطبيعية من خلال إرسال فرق ومواد الإغاثة في الدولة وقد تم إنشاء المستشفيات الميدانية العسكرية الإماراتية في العديد من المناطق النائية من الدولة لعلاج الآلاف من ضحايا الفيضانات.

حملة تطعيم

وتم إطلاق حملات التطعيم اللازمة لإنقاذ الأطفال والنساء وكبار السن من الأمراض بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وقد نفذ المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان حملة الإمارات للتطعيم لاستئصال مرض شلل الأطفال في العالم، حيث تأتي مبادرة سموه في إطار النهج الإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية لتطوير برامج التنمية البشرية، والحد من انتشار الأوبئة والوقاية من الأمراض، وتقديم المساعدات الإنسانية والصحية للمجتمعات والشعوب المحتاجة والفقيرة، ودعم المبادرات العالمية لاستئصال مرض شلل الأطفال.

وبلغ ما قدمته حملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال في جمهورية باكستان الإسلامية منذ عام 2014 وحتى عام 2021، ما مجموعه 583 مليوناً و240 ألفاً و876 جرعة تطعيم.

وشمـــلت التغطية الجغرافيــــــة لحملـــة الإمــــــارات للتطعـــــــــيم ضد شلل الأطفال 84 منطقة من المناطق الصعبة وعالية الخطورة بجمهوريـــــــــــة باكستــــان الإسلاميـــة، حـــيث تضمــــن النطاق الجغرافي للحملة تغطية عدد 34 منطقة بإقليم خيبر بختونخوا والمناطق القبلية حصل الأطفال فيها على 298 مليوناً و581 ألفاً و946 جرعة تطعيم، و33 منطقــــــة فــــي إقليم بلوشستان حصـــــل الأطفال فيها على 86 مليوناً و898 ألفاً و201 جرعة تطعيم، و14 منطقة في إقليم الســــــند حصل الأطفال فيها على 173 مليوناً و557 ألفــــــاً و631 جرعــــــــة تطعيم، و3 مناطــــــق في إقليم البنجاب حصل الأطفــــــال فيهـــــــا على 24 مليونــــــــاً و203 آلاف و98 جرعـــــــة تطعيم.

حملة زايد الإنسانية

كما تقدم حملة زايد الإنسانية العالمية سنوياً خدمات تشخيصية وعلاجية ووقائية تطوعية لملايين المرضى من الأطفال والنساء والمسنين في القرى الباكستانية، بالتعاون مع سفارة الإمارات لدى باكستان، وبالشراكة مع المؤسسات الصحية والتطوعية والخيرية الإماراتية والباكستانية، والتي أبرزها مبادرة زايد العطاء، وجمعية دار البر، ومؤسسة بيت الشارقة الخيري، ومجموعة مستشفيات السعودي الألماني ورواد الأعمال الإنسانية بالتنسيق مع مركز الإمارات للتطوع ومنظمة أطباء الإنسانية والقيادات الإنسانية الإماراتية الشابة.

ولعبت دولة الإمارات دوراً مهماً في تأسيس منتدى أصدقاء باكستان الديمقراطية، ففي البداية، استضافت الإمارات العديد من الاجتماعات المؤتمرات الوزارية والعامة والخاصة بأصدقاء باكستان الديمقراطية وبذلت قصارى جهدها لتسليط الضوء على هدف وأهمية وفائدة هذا المنتدى للعالم بأسره في سبيل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لباكستان.

ووقعت دولة الإمارات مؤخراً مذكرة تفاهم مع جمهورية باكستان لتعزيز التعاون والعمل المشترك في مختلف مجالات التغير المناخي والحد من مسبباته والتكيف مع تداعياته وتعزيز حماية البيئة والحفاظ عليها بما يتوافق مع القوانين الوطنية.

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