تعاون بين وزارة تنمية المجتمع و«الشارقة لصعوبات التعلم»

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، والشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، رئيس مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، مذكرة تفاهم بشأن «خدمات الطلبة ذوي صعوبات التعلم المحدّدة»، تهدف إلى بناء إطار تنظيمي يعود بالأثر الإيجابي على ذوي صعوبات التعلم، من خلال تقديم التدخل التعليمي والتأهيلي والعلاجي، بما يتناسب مع احتياجاتهم، وإجراء التقييم المستمر لقدراتهم ومتطلباتهم، وتمكينهم من الحصول على أفضل الخدمات استباقياً.

وبموجب المذكرة، سيتم التعاون بين الطرفين من أجل الارتقاء بمستوى تقييم وتشخيص ذوي صعوبات التعلم، من أجل التعرف المبكر على الخدمات اللازمة لهم، بما يحقق الاستجابة المثلى لاحتياجاتهم التربوية؛ وستتولى وزارة تنمية المجتمع إصدار بطاقات أصحاب الهمم لمنتسبي مركز الشارقة لصعوبات التعلم الذين تنطبق عليهم المعايير، وفق التصنيف الوطني الموحد للإعاقات، وبما يجسّد تحقيق مزيد من التنسيق والتعاون في مجال البرامج والمشاريع والدراسات المختصة والمتعلقة بذوي صعوبات التعلم.

جهود

وأكدت حصة بوحميد، سعي الوزارة لتعزيز جهود التعاون والشراكة مع مختلف الجهات، من منظور توفير جودة حياة أفضل لكافة الشرائح المجتمعية، للارتقاء بمستوى وآلية تقديم الخدمات للجمهور، وتوفير المبادرات والإجراءات التي تعزز تمكين الفئات ذات الأولوية في المجتمع، وتضمن تحقيق المشاركة الفاعلة لجميع القطاعات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني.

مكسب

وثمّنت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة تنمية المجتمع باعتبارها مكسباً حقيقياً للأشخاص ذوي صعوبات التعلم وأولياء أمورهم والعاملين معهم، وقالت: مركز الشارقة لصعوبات التعلم مركز متخصص يواكب أحدث وأفضل الممارسات العالمية من خلال خدماته التي يقدمها على أيدي نخبة من أمهر الاختصاصيين المحترفين، وهو حريص أشد الحرص على تنمية وترسيخ الشراكات مع المراكز والمؤسسات والجامعات والجهات محلياً وعربياً وعالمياً، لتحقيق أهدافه التي تصبّ في صالح الأشخاص من ذوي صعوبات التعلم وأُسَرِهم .

وأوضحت أن مذكرة التفاهم مع الوزارة تأتي في هذا الإطار خدمة لهم واستمراراً في الدور العلمي والمعرفي والتوعوي للمركز تجاه الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور ومختلف شرائح المجتمع.

آليات

تنص مذكرة التفاهم على تنظيم آليات وشروط متطلبات إصدار بطاقات أصحاب الهمم لمنتسبي المركز، الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2018 بشأن اعتماد التصنيف الوطني الموحد للإعاقة (أصحاب الهمم) في الدولة، للاستفادة من المميزات والخدمات المستحقة لحاملي بطاقة أصحاب الهمم.

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